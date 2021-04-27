В Вологде задержали мужчину с крупной партией наркотиков в машине

В Вологде полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. По информации, полученной от сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков, он приехал из Череповца, чтобы сделать тайники-закладки.

«Злоумышленник оказал сопротивление полицейским и хотел скрыться, однако профессиональными действиями правоохранителей его попытка была подавлена. В автомобиле задержанного сотрудники ОКОН обнаружили 47 свертков с неизвестным веществом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В свёртках оказался синтетический наркотик общей массой более 45 грамм. В квартире подозреваемого также нашли пакет с неизвестным веществом, которое направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.