Замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак награжден «За заслуги перед Отечеством II степени»

Заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак и старший врач Вологодской станции скорой медицинской помощи Николай Невзоров награждены медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кроме того, Наталье Аксеновой, завотделением Череповецкой городской поликлиники №7, присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Директора гуманитарного института Череповецкого госуниверситета Александра Чернова признали «Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации», а декан факультета биологии и здоровья человека ЧГУ Зоя Варфоломеева получила звание «Заслуженный работник Физической культуры Российской Федерации».