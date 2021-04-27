В Череповце девочка перевела с карты отца деньги мошенникам

В Череповце 11-летняя девочка перевела мошенникам деньги с карты отца. Потерпевший рассказал, что его дочери в соцсети написала подруга. Та попросила девочку взять телефон отца и сообщить ей коды из приходивших смс.

«Пока папа девочки спал, он без разрешения взяла мобильный телефон и продиктовала цифры. Позже мужчина в личном кабинете обнаружил несколько списаний на общую сумму 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

Выяснилось, что страницу знакомой девочки взломали. Получив доступ к личному кабинету потерпевшего, злоумышленники вывели деньги с его счёта.