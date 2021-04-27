Пасхальный фестиваль «Красная горка» пройдёт в Кириллове в майские праздники

27.04.2021 [Культура]

VI Пасхальный фестиваль «Красная горка» пройдёт в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 2, 6 и 9 мая. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Программа фестиваля

2 мая в 14:00 спектакль «С святую ночь» (12+) по рассказу А.П.Чехова в постановке театральной студии «Сказ» Воскресной школы при Кирилло-Белозерском мужском монастыре. А также праздничный концерт, в котором выступят участники студии, а также гости: ансамбль «По-кирилловски споём», гармонист Геннадий Голубев и гостья из Вологды, мастер русской дроби Любовь Протасова.

Место проведения: конференц-зал Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

6 мая в 12:00 концертно-театрализованный вечер «Покуда сердца стучатся…» (6+), посвященный Дню Победы. 

Песни военной поры исполнят солистка Елена Антонова и учащиеся Кирилловской детской школы искусств и Дома детского творчества. В программе будут демонстрироваться архивные видеокадры с кирилловскими ветеранами – участниками войны.

Место проведения: конференц-зал Кирилло-Белозерского музея-заповедника. 

9 мая в 11:00 праздничная программа «Мелодии победного мая» (0+) с участием ансамбля солистов губернаторского оркестра русских народных инструментов.

Место проведения: Музей Евгения Преображенског, Кириллов, Преображенского, 3. 

Также сообщаем, что Кирилло-Белозерский музей-заповедник в майские праздники работает без выходных с 9:00 до18:00. В филиалах музея - Музейный комплекс «Цыпино», Музей фресок Дионисия - выходные дни 2 и 9 мая.

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