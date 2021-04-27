На реке Суда в Череповецком районе пропал рыбак

В Череповецком районе идут поиски рыбака, который отправился на реку Суду и не вернулся домой.

Как сообщает Город Че, на данный момент в районе железнодорожной станции Нелазское удалось найти только лодку пропавшего мужчины. Все вещи оттуда передали полицейским. Поиски продолжаются.

Ранее NewsVo сообщал, что 22 апреля из реки Конома в районе деревни Перхино Череповецкого района извлекли тело мужчины. Операция была проведена спасателями МБУ "Спас". Погибший - 69-летний рыбак. По всей видимости, мужчина запутался в сетях и утонул.