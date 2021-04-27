Петербургский суд запретил ссылки еще на пять аниме

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга по требованию прокуратуры запретил ссылки на аниме «Этот замечательный мир», «Зомбиленд. Сага», «Кошачий рай», «Любимчик принцесс» и «О моем перерождении в слизь». Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Прокуратура в ходе проверки выявила на общедоступных Интернет-ресурсах страницы с вредоносной информацией, в том числе порнографического характера, которая способная причинить вред психическому здоровью и развитию детей и подростков.

В обоснование заявленных требований прокурор ссылался на выводы специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования от 02.12.2020.

– Суд пришел к выводу, например, что анимационный сериал «Этот замечательный мир» пропагандирует теорию перерождения, показывая, что после смерти возможна более интересная, многообразная и бесконтрольная от родителей жизнь. Мир после смерти позиционируется более ярким и полным приключений с возможностью ведения разгульного образа жизни, распития спиртных напитков, сексуальных отношений, противоправных действий, в то время как реальный мир представляется безрадостным и полным одиночества, – сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что с начала этого года суды Санкт-Петербурга уже запретили ссылки более чем на десяток аниме. Среди них «Тетрадь смерти», «Клинок Маню», «Аки и Сора», «Токийский гуль», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Ложные выводы», «Игра Дарвина», «Сладкая жизнь», «Эльфийская песнь», «Инуяшики», «Межвидовые рецензенты», «Загадка дьявола», «Класс убийц» и другие.

