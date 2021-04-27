18-летнего череповчанина оштрафовали на тысячу рублей за мелкое хищение из магазина

В Череповце суд привлёк 18-летнего местного жителя к административной ответственности за мелкое хищение. 12 апреля он украл из супермаркета шоколад, мороженое и две упаковки чипсов.

«В судебном заседании юноша факт правонарушения признал. Пояснил, что насмотрелся видео и решил сам попробовать украсть. Ему не понравилось. Выводы он для себя сделал, больше такого совершать не будет. Считает, что надо трудиться», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ему назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.