В поселке Суда Череповецкого района дом смывает горячей водой

Жительница поселка Суда Елена Писарева, дом которой затапливает горячей водой, рассказала NewsVo подробности инцидента. По словам Елены, она живет в доме 1952 года постройки на улице Пушкинской, 10. Рядом с домом проходит теплотрасса, которая на ее участке делает петлю. При этом сам дом ни к каким коммунальным благам не подключен. Уже второй год по весне участок дома подтапливает, от воды идет пар.

«В прошлом году нас затопило в середине марта, в этом году весна так же началась печально. Грунтовые воды не могут так затопить наш участок, раньше проблем не было», — говорит женщина. Она обращалась к властям, но, по словам Елены, ей просто не отвечают на звонки.

Тем временем, с одной стороны здания уже подмыло фундамент. На печи пошла трещина. В доме три жилые квартиры. Одна на первом этаже — это Елены. И три на втором. Воды так много, что скоро начнет вытекать туалет.

«У нас в этом плане уже красный уровень опасности. Вода в выгребной яме поднялась так, что скоро, начнет вытекать», — уверена женщина. Елена рискует остаться без жилья.

Заместитель главы Судского сельского поселения Виктория Шиганова пояснила NewsVO, что сотрудники местной администрации только сегодня должны выехать на место. До этого там были представители теплосетей, однако утечек не нашли.

«Там, где проходят трубы теплосетей, имеется дренажная система, в которой скапливается вода. Но это не утечка, это грунтовые воды, они нагреваются от горячих труб и парят, поэтому и кажется, что подтекают именно трубы. Сегодня мы выедем на место, и постараемся разобраться в ситуации», — прокомментировала Виктория Шиганова.

Подчеркнем, что проблема с подтоплением дома существует уже второй год. Елена Писарева давно сообщала о ней, однако, пока никто не отреагировал на то, что у жилого дома из-за воды разваливается фундамент.