Вологжанин ударил ножом прохожего, который оскорбил его подругу

В Вологде суд огласил приговор 33-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Инцидент произошёл у входа в магазин на улице Ярославской в августе 2020 года. В ходе возникшей ссоры подсудимый ударил пострадавшего в грудь ножом-бабочкой.

«Из установленных судом обстоятельств совершения преступления следует, что поводом возникшей между мужчинами ссоры послужило поведение потерпевшего, который, выйдя из магазина и заметив компании молодых людей девушку, стал высказывать в ее адрес оскорбления. Пытаясь защитить честь подруги, подсудимый сделал замечание невоспитанному прохожему, который отреагировал на это крайне агрессивно и первым нанес удар в лицо подсудимому», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Сочтя поведение потерпевшего смягчающим обстоятельством, суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Его также обязали выплатить пострадавшему 250 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.