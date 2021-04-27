Отремонтированная в прошлом году дорога Череповец-Белозерск покрылась трещинами

27.04.2021 [Общество]

Дорога Череповец-Белозерск, ремонт которой был завершен в 2020 году, покрылась трещинами. О том, кто будет устранять выявленные недостатки, у губернатора Вологодской области спросили в ходе прямого эфира «Поокаем в сети». 

— Мы комиссионно организовали обследование этой аудитории, составлен акт, выдано предписание подрядной организации, которая в течение гарантийного срока, четырех лет обязаны устранять все выявленные недостатки. До 25 июня все выявленные недочеты, недостатки, трещины должны быть устранены подрядной организацией по гарантии, — пояснил губернатор Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что запланированные на этой трассе работы изначально были разбиты на три года. Так, в 2019 году дорожники привели в порядок почти 18 км, еще 34 км были запланированы на 2020 год, оставшиеся 42 километра — на 2021-й. Но позже все работы было решено закончить в 2020 году. 

«Дорога была в неудовлетворительном состоянии, вызывала много критики. По ней идёт большой поток транспорта. Очень много туристов приезжает в Белозерск, — это наша жемчужина, город-музей под открытым небом. Мы начали ремонт дороги, работы капиталоёмкие, поэтому мы приняли решение разбить их на три этапа с завершением в  2021 году. Но на встрече с Министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом я попросил дополнительные средства на то, чтобы закончить этот объект уже в этом году. Сегодня я поставил задачу закончить работу к октябрю 2020 года, и эта дорога от Череповца до Белозерска — порядка 130 километров — должна быть в идеальном состоянии», — подчеркнул Олег Кувшинников в июле 2020 года. 

В 2019 году госконтракт стоимостью 692 590 764 рублей на ремонт участка трассы в Череповецком районе выиграло АО «ВАД».  

Тэги: Белозерск, ремонт дорог

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