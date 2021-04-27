Череповчанин на три года отправится в колонию за незаконный оборот наркотиков

27.04.2021 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 24-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

«По версии следствия, череповчанин приобрел через „Интернет“ наркотическое средство и днем 27.11.2020, получив адрес тайника, прибыл на улицу Ухтомского в Череповце, где забрал запрещенное вещество общей массой не менее 1,94 грамма, которое незаконно с целью личного употребления хранил при себе в одежде до момента задержания сотрудниками полиции, при виде которых попытался избавиться от свертка, бросив его на землю», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

С учётом того, что подсудимый условно-досрочно освободился из мест лишения свободы в январе 2020 года, ему назначено наказание в виде трёх лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Тэги: наркотики, незаконное хранение, приговор

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