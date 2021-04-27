В Вологодской области пообещали увеличить ставку субсидии на производство молока

Вологодские производители молока просят увеличить объем господдержки. Со второго полугодия 2020 года наблюдается рост цен на ГСМ, минеральные удобрения и концентрированные высокопитательные корма. Так, цены на концентраты кормов выросли на 50%, на патоку в 2,5 раза. Подорожали и компоненты для производства кормов: ячмень — на 28%, кукуруза — на 45%, шрот подсолнечный — на 73%, соя — на 46%.

«В бюджете на 2021 год на поддержку отрасли сельского хозяйства заложено 2,6 миллиарда рублей. Все основные направления поддержки сохранены, однако ситуация с ростом цен на ГСМ, удобрения и корма нас тревожит, — напомнил спикер Законодательного собрания области Андрей Луценко. — В связи с этим депутаты фракции „Единая Россия“ предлагают увеличить ставку субсидии на производство молока с 1409 рублей до 1792 рублей за тонну».

По данным пресс-службы губернатора Вологодской области, увеличение базовой ставки субсидии с 1409 до 1792 рублей за тонну потребует дополнительного выделения из регионального бюджета 215 миллионов рублей. Вопрос вынесен на заседание правительства области для утверждения.