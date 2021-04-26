Вологжанка через суд расторгла договор покупки прибора для поддержания здоровья пенсионеров

В Вологде суд рассмотрел иск пенсионерки к предпринимателю, продавшему ей прибор для поддержания здоровья пенсионеров «Цифровой меридиан».

«В сентябре 2020 года к жительнице Вологды Розе Арсентьевне домой пришла женщина и предложила за 40 000 рублей купить прибор для поддержания здоровья пенсионеров — цифровой меридиан. После заключения договора и оплаты вологжанка получила товар от продавца по акту приема-передачи. Позже пенсионерка поняла, что прибор ей не подходит, поскольку имеет ряд противопоказаний, о которых продавец умолчал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Женщина просила продавца вернуть деньги, но не получила ответа и пошла в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с предпринимателя стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

С учётом того, что продавец не предоставил покупательнице полную информацию о товаре, суд встал на сторону истца и удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика 123 635 рублей в пользу пенсионерки.