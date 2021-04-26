Череповчанин нашёл в ночном клубе банковскую карту и оплатил ей покупки

В Череповце суд огласил приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в краже денег с чужой банковской карты.

По материалам дела, обвиняемый нашёл карту в ночном клубе «Платина», где отдыхал в ночь на 26 сентября 2020 года. Он оплатил ей покупки, причинив потерпевшему ущерб в 2612 рублей.

«В судебном заседании череповчанин вину признал и показал, что той ночью он нашел на танцополе банковскую карту, с помощью которой он купил два коктейля на баре. Когда ночной клуб стал закрываться, он со знакомыми поехал в суши — бар „Лапша и Рис“, где он также расплачивался найденной картой. Ущерб потерпевшему он полностью возместил», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, 32-летний мужчина и 33-летняя женщина пытались развязать драку с охранниками того же клуба «Платина». Сообщение об инциденте поступило 24 апреля около 19:30.

«Поскольку они оба находились в состоянии алкогольного опьянения, то охранники не пропустили их в клуб. После этого гражданин стал ругаться грубой нецензурной бранью, а череповчанка стала оскорблять охранников, замахиваться руками и пыталась подраться с ними», — говорится в сообщении

Дебоширов задержали и передали полицейским.