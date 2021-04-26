В Вологодской области определили даты проведения «последних звонков» для 9 и 11 классов

26.04.2021 [Общество]

В Вологодской области выход школьников в 2021 году на каникулы будет осуществляться поэтапно. 24 мая учеба завершится для выпускников 9 и 11 классов, с 28 мая - для учеников 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10 классов. 

— Учитывая начало ГИА в 11 классах, а также сроки написания контрольных работ в 9 классах поручаю департаменту образования области совместно с главами районов и городских округов провести «последние звонки» в школах 21 мая — для выпускников 11 классов, 22 мая — для выпускников 9 классов, — сообщил губернатор, отметив, что на всех мероприятиях должны соблюдаться антикоронавирусные меры. 

Выпускные в детсадах, проведение которых было из-за коронавируса отменено в прошлом году, в этот раз пройдут с 17 мая по 1 июня. 

Тэги: последний звонок, школы, выпускники

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