В Грязовецком районе пьяный мужчина угнал чужую машину и уехал в райцентр

В Грязовецком районе полицейские раскрыли угон ВАЗ-2112. Машина пропала из посёлка Льнозавод.

Получив сообщение об угоне, сотрудники ДПС остановили схожий по приметам автомобиль в Грязовце. За рулём находился 25-летний пьяный мужчина.

«Во время допроса подозреваемый рассказал, что заметил машину незапертой и с ключами зажигания в замке. Данное обстоятельство возбудило в нем желание поехать в Грязовец», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы за угон и до десяти суток ареста за пьяное вождение.