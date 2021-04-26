Пенсионер из Череповецкого района пустил в дом незнакомца, а тот украл с его карты 8 тысяч рублей

В Череповецком районе полицейские раскрыли кражу денег со счёта местного жителя. Потерпевший — 67-летний пенсионер из деревни Солманское — рассказал, что кто-то списал с его карты 8000 рублей.

«Выяснилось, что потерпевший незадолго до пропажи сбережений пустил в дом незнакомца. Гость убедил пенсионера, что возвращается пешком от родственников из Череповца, поэтому замерз и проголодался. Мужчина накормил незнакомца и разрешил переночевать. Пока радушный хозяин спал, гость незаметно перевел себе на счет 8 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемым оказался 38-летний ранее судимый житель Чагодощенского района. Его задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.