Обладатель премии «Оскар», мультипликатор Александр Петров представит свои работы в Вологде 29 апреля

Советский и российский художник-мультипликатор Александр Петров представит свои работы в Вологде 29 апреля.

Выставка «Александр Петров. Живопись, графика, анимация» откроется в Доме Корбакова. Это первый ретроспективный показ творческого пути всемирно известного режиссера, аниматора, который отражает искусство мастера во всем его многообразии.

В экспозицию войдут более 130 произведений: живописные и графические работы, хранившиеся многие годы в мастерской и недоступные «стороннему глазу».

Александр Петров известен по таким мультфильмам как «Марафон», «Сон смешного человека», «Корова», а его мультфильмы «Русалка» и «Моя любовь» были номинированы на премию «Оскар», а мультфильм «Старик и море» удостоен премии «Оскар» как лучший короткометражный фильм 2000 года.

— У вас есть уникальная возможность получить незабываемые впечатления от встречи со всемирно известным режиссером, художником, аниматором Александром Петровым, — сообщают сотрудники Вологодской картинной галереи.

Торжественное открытие и встреча с автором работ состоятся 29 апреля в 18:00 в Доме Кобракова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Вход на открытие только по предварительной записи. Количество мест ограничено. Записаться можно по телефонам: (8172) 72-12-28; (8172) 72-79-02; (8172) 72-14-33.

Посетить выставку можно будет с 29 апреля по 27 июня со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастных ограничений нет.