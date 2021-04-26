В Бабаевском районе пожарные обратились за помощью к МЧС из-за переработок, а получили предписание от прокуратуры

Весной прошлого года прокуратура Бабаевского района провела проверку действующего боевого расчета отдельного поста № 146 деревни Смородинка филиала № 2 Противопожарной службы. Выяснилось, что 12 мая 2020 года на посту отсутствовала автоцистерна, а обязанности по обеспечению пожарной безопасности на территории, закрепленной за боевым расчетом, были переданы подразделению МЧС Бабаевского района. Прокуратура направила в адрес учреждения представление, потребовав устранить нарушения закона, причин и условий, им способствующих, в месячный срок.

Учреждение не согласилось с представлением прокуратуры и обратилось в арбитражный суд. В суде было установлено, что 12 мая прошлого года в деревне Смородинка действительно с дежурства была снята пожарная автоцистерна, так как не было водителя. Боевой расчет на посту не полностью укомплектован, а выход на дежурство сотрудника боевого расчета № 146 привел бы к нарушению трудового законодательства (сотрудник постоянно перерабатывает и имеет право на отдых). Пожарные решили обратиться за помощью в УМЧС. По мнению представителя пожарной службы, пункт 16 Устава предусматривает возможность передать боевое дежурство подразделению управления МЧС, уведомив диспетчера дежурной смены службы пожаротушения. В УМЧС в свою очередь, составили рапорт о нарушении закона.

15 мая 2020 года в прокуратуру Бабевского района поступила информация начальника пожарно-спасательного гарнизона № 2 - начальника 2 пожарно- спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области Андрея Горчакова, содержащая сведения о незаступлении 12 мая 2020 года на дежурство боевого расчета № 146. Представитель прокуратуры в судебном заседании указал, что такое основание как «снятие боевой техники и караула с боевого дежурства в связи с отсутствием водителя (старшего водителя) из-за предоставленного ему отгула при наличии исправной техники» законодательство о пожарной безопасности не предусматривает». Снять боевой расчет с дежурства возможно только в случае возникших технических неисправностей, которые нельзя устранить незамедлительно.

По закону, учреждение должно было обеспечить пожарную безопасность на территории, закрепленной за боевым расчетом № 146, обеспечить готовность дежурного караула к проведению боевых действий по тушению пожаров беспрерывно, независимо от того, какой у них штат. Позицию прокуратуры поддержало и МЧС.

«Таким образом, непринятие мер по постановке исправной пожарной автоцистерны в боевой расчет в связи с отсутствием водителя при фактическом снятии боевого расчета с дежурства (караульной службы) нарушает требования законодательства о пожарной безопасности и создает угрозу возможного несвоевременного прибытии подразделений противопожарной службы для тушения пожара на территории, закрепленной за боевым расчетом № 146. Доводы учреждения о нарушении прокуратурой порядка проведения проверки не подтверждаются материалами дела», - написано в решении суда.

18 января этого года Арбитражный суд оставил представление прокуратуры в силе.