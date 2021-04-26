Сгоревшую остановку «Элма» в Вологде восстановят без торгового павильона

Мэр Вологды Сергей Воропанов, что на месте остановочного комплекса «Элма» будет восстановлена только сама остановка.

— Посоветовались с ТОСом, жители сказали, что там не нужна торговля. Мы решили сделать там остановочный комплекс без торговли. Думаю, что по срокам это в летний период будет, — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что пожар в торговом павильоне на улице Текстильщиков в Вологде произошел в ночь на 22 марта. Пламенем оказался серьезно поврежден остановочный комплекс «Элма».