Владельцам квартир грозят новые штрафы

В 2021 году владельцам квартир нужно быть готовыми к новым штрафам за услуги ЖКХ. Об этом рассказала Жанна Дубровская, заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК «Юнисервис» в беседе с агентством «Прайм».

Хозяев квартир ждут новые штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ, штрафы за выброс опасного для здоровья мусора, вплоть до батареек, а также штрафы за просроченные счётчики газа, воды и электричества, сообщает Lenta.ru.

Кроме того, штраф за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах теперь составит от 500 рублей̆.

Помимо этого, эксперт напомнила об отмене моратория на начисление пеней.



