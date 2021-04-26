17 новых низкопольных автобусов поступили в Череповец

В Череповец поступили закупленные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» низкопольные автобусы ЛИАЗ. Техника была приобретена на льготных условиях — 60% стоимости оплачено из федерального бюджета.

— Сейчас полным ходом идет подготовка машин к выходу на линию. Специалисты автоколонны № 1456 настраивают электронные указатели и навигационные системы, получают номера и оформляют страховки. Автобусы выйдут на маршруты перед Днем Победы, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

В новых машинах по сравнению с дизельными двигателями топливо расходуется экономнее на 50%. Кроме того, автобусы оснащены видеокамерами, позволяющими водителю наблюдать за обстановкой на дороге, внутри салона, на остановке во время посадки-высадки, а также автоматической системой объявления остановок и электронной системой отображения маршрута.

Ранее NewsVo сообщал, что предыдущая партия низкопольных автобусов в количестве 17 машин поступила в Череповец осенью 2020 года. Это тоже была техника, полученная городом в рамках проекта БКАД.