Череповчанин украл несколько бутылок коньяка из супермаркета

В Череповце сотрудники ГИБДД задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в краже нескольких бутылок коньяка из супермаркета на улице Ленина. Пока полицейские оформляли протокол о ДТП, к ним подбежала работница магазина и рассказала о происшествии. По записям с камер видеонаблюдения на подозреваемого составили ориентировку.

«Рядом с Комсомольским парком на скамейке полицейские обнаружили мужчину, схожего по приметам. Череповчанин 1995 г. р. признался, что похитил несколько бутылок дорогостоящего алкоголя», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина причастен к ещё одной краже из магазина на улице М. Горького. На него составили протокол за мелкое хищение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как череповчанин совершил кражу, находясь на условном сроке. Ему грозит до года лишения свободы.