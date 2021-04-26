На принудительное лечение отправят вологжанку, похитившую нижнее белье из магазина

Прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Вологды, обвиняемой в мошенничестве. Женщина похитила из магазина нижнее белье, воображая себя владелицей торгового центра.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в одном из отделов ТЦ «Кит». Обвиняемая взяла на примерку нижнее белье. Выйдя из примерочной, она убедила продавца, что оплатит товар в этот же день деньгами, которые ей передаст якобы находившийся в торговом центре ее супруг. При этом она оставила продавцу в залог свою сумку, не представляющую какой-либо ценности, и с бельем скрылась.

— Будучи допрошенной в качестве подозреваемой гражданка пояснила, что во время совершения указанного преступления предполагала о том, что она является владелицей ТРЦ «КИТ» и может беспрепятственно брать там вещи в долг, а потом возвращать деньги за них. Следствием установлено, что подозреваемая в момент совершения инкриминируемого ей деяния не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — сообщает прокуратура Вологды.

Дело, возбужденное по статье о мошенничестве, передано в суд для применения к вологжанке принудительной меры медицинского характера.