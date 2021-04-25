Жителя Бабушкинского района осудили условно за ложное сообщение о бомбе в поликлинике

К трем годам лишения свободы условно приговорили жителя Бабушкинского района за ложное сообщение о бомбе в вологодской поликлинике. Инцидент произошел вечером 7 декабря прошлого года.

Как следует из материалов дела, пьяный подсудимый, находясь в поселке Березовка Бабушкинского района, из хулиганских побуждений позвонил на 112 и сообщил о том, что в здании поликлиники на улице Благовещенской в Вологде заложена бомба.

- Оператор, опасаясь, что угрозы о заложенном взрывном устройстве могут быть реальными, довел эти сведения до служб экстренного реагирования, а далее переключил звонившего на оператора 102 УМВД России по г. Вологде. В ходе телефонного разговора с оператором подсудимый сообщил о факте пожара в здании поликлиники по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 27, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В ходе проверки выяснилось, что сообщение было ложным, взрывчатых веществ на месте не обнаружили. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры).

Подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.