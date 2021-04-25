Уровень безработицы в Вологодской области составляет 5,3%

В первом квартале 2021 года в Вологодской области безработица составила 5,3%. При этом численность занятых по сравнению с тем же периодом 2020 года уменьшилась на 2,8%, количество безработных увеличилось на 26,4%.

— Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в I квартале 2021 года составил 55,6%, — сообщает Вологдастат.

При этом уровень безработицы на селе выше, чем в городах Вологодской области, а безработица среди мужчин (5,9%) превышает уровень безработицы женщин (4,7%).