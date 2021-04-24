ХК «Северсталь» продлил контракты с нападающими Максимом Казаковым и Андреем Алексеевым

Нападающие Максим Казаков и Андрей Алексеев продлили контракт с хоккейный клубов «Северсталь». Соглашения с форвардами рассчитаны на два и один год соответственно.

В текущем сезоне Максим Казаков в регулярном чемпионате провёл 28 игр, набрав 3 (1+2) очка. В плей-офф отыграл 3 матча. Андрей Алексеев провёл 52 игры, набрав 6 (3+3) очков. В плей-офф отыграл 4 матча, отдал 1 результативную передачу.

Также «Северсталь» обменяла права на чешского вратаря Матвея Маховского в рижское «Динамо» на денежную компенсацию. Права на 27-летнего голкипера принадлежали череповецкому клубу с 2010 года, но так ни одного матча Маховский и не провел за "желто-черных". Текущий сезон Матей Маховский провел у себя на родине, в клубе «Спарта Прага», за который выступает с 2018 года.