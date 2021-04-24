Администрация Вологды благоустроит территорию у дома для переселенцев на Окружном шоссе,26А

Территорией возле дома № 26А на Окружном шоссе, которую так и не благоустроил застройщик «ВологдаСтрой», займется администрация Вологды. Средства на это удалось найти, реализовав долг фирмы перед городом на публичных торгах, состоявшихся 7 апреля.

Ранее NewsVo сообщал, что в этом 4-секционном десятиэтажном доме, который сдали в декабре 2016 года, городской администрацией была приобретена 231 квартира для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Благоустройство территории подрядчик должен был завершить в июне 2017 года. Весной 2017 года жильцы новостройки жаловались, что к подъездам сложно подъехать даже на машине. Несмотря на предписания прокуратуры, «ВологдаСтрой» так и не выполнил свои обязательства — фирма объявила себя банкротом.

«Мы неоднократно обращались к застройщику с требованием выполнить обязательства. Не увидев никакого результата, подали иск в суд, защищая интересы нанимателей квартир, предоставленных по программе переселения. Но компания — застройщик была признана банкротом, оставив после себя не только незавершенное благоустройство дома на Окружном шоссе, но и долги по аренде муниципальной земли. Поэтому Администрация города, вновь обратившись в суд, перевела все требования в денежный эквивалент, а 7 апреля реализовала этот долг на публичных торгах», — пояснил заместитель мэра Вологды, начальник правового управления Роман Трикоз.

Сумма, которую городу удалось выручить, в релизе пресс-службы городской администрации не называется. ИА «Ранпресс» сообщало, что, согласно судебным решениям, дебиторская задолженность ООО «ВологдаСтрой» перед бюджетом города составляла почти 31 миллион рублей. В том числе 10,4 миллиона рублей по договору аренды земельного участка. 9 марта администрация города выставила долг фирмы на продажу за 25 миллионов рублей.

«Благоустройство выполним в рамках этих средств по проектам, которые были разработаны ранее. То есть будет доделан тот объем работ, который должны были выполнить при вводе в эксплуатацию», — говорит начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

По данным пресс-службы городской администрации, благоустроить нужно территорию в 5 тыс. кв. метров. Требуется закончить устройство основания, установку недостающего бортового камня, отрегулировать высотное положение колодцев, уложить асфальт, обустроить газоны. Вопрос о выделении необходимых средств планируется вынести на майскую сессию Вологодской городской Думы. Предварительно жители должны высказать свои пожелания по проекту и утвердить их протоколом на общем собрании жильцов.

ООО «Вологдастрой» зарегистрировано в Вологде в 2014 году. Участниками ООО в разное время являлись Сергей Носов, Владимир Фролов, Елена Проценко, Владимир Савин. По данным базы "Контур. Фокус", основной вид деятельности фирмы - строительство жилых и нежилых зданий. Судя по сайту госзакупок, "Вологдастрой" выигрывал аукционы на обеспечение квартирами детей-сирот в Вологодской области, переселенцев из ветхого и аварийного жилья.