Ярмарка продуктов от местных производителей пройдет в Вологде с 24 по 30 апреля

Ярмарка «Настоящий Вологодский продукт» пройдет на площади Революции с 24 по 30 апреля в Вологде. Приобрести товары от местных фермеров можно на площади Революции с 10 до 17 часов.

— Вологжане смогут купить мясо и мясную продукцию, рыбу, сыры, птицу, яйца, сухофрукты, мёд, масло нерафинированное, кондитерские изделия, овощи и фрукты. Причем на ряд продуктов цены будут ниже, чем в торговых сетях. Также развернется торговля сезонными товарами, такими как семенной картофель, рассада, удобрения и садово-огородные инструменты, — сообщает пресс-служба городской администрации.

В ярмарке принимают участие 50 предпринимателей из разных районов области.