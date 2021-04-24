В Череповце мужчина при задержании пытался съесть пакетик с наркотиком

В Череповце полицейские обратили внимание на мужчину, который днем что-то искал в лесополосе в Заягорбском районе города. Чтобы выяснить причины такого поведения, правоохранители решили подойти к типу, но он, заметив их, сильно занервничал. Затем череповчанин что-то подобрал с земли и попытался съесть, но действия были пресечены полицейскими.

— Оперативники изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета и направили содержимое на исследование в ЭКЦ УМВД России по г. Череповцу. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Исследование изъятого показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 5,84 грамма. По словам череповчанина, наркотик он приобрел для личного употребления через сеть Интернет, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ».

Ранее NewsVo сообщал, что более 40 свертков с запрещенными веществами изъяли у наркодиллера в Череповце. Мужчина планировал делать «закладки» на берегу Шексны.