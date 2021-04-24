В Великом Устюге ночью сгорел жилой дом в переулке Чехова

Одноэтажный деревянный дом в переулке Чехова загорелся в ночь на 24 апреля в Великом Устюге. Постройка принадлежит 41-летней женщине, в доме проживали ее 18-летняя дочь с 20-летним сожителем.

Площадь возгорания составила 77 квадратных метров, сгорела кровля пристройки, где располагались хлев и баня. Огнем повреждены внутренняя и наружная отделка пристроя (хлев, баня), кровля и чердачное помещение дома, внутренняя отделка дома по всей площади.

Причиной пожара в УМЧС по Вологодской области называют нарушение правил пожарной безопасности устройства и эксплуатации печи.