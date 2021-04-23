Синоптики обещают дождливые выходные в Вологодской области

23.04.2021 [Общество]

До конца месяца погода в Вологодской области будет неустойчивой и дождливой. 

— Сегодня, и в ближайшие дни, управлять погодой в нашем регионе будет высокий Североатлантический циклон. Его особенностью станет относительная стационарность. В ближайшие дни циклон будет кружить на месте и тем самым обеспечит ненастную погоду на севере Европейской территории России, в том числе и на Вологодчине, — сообщает Вологодский гидрометцентр.

23 апреля атмосферный фронт достигнет западных районов области, пойдет дождь. За холодным атмосферным фронтом температура начнет понижаться.

В субботу, 24 апреля, зона наиболее интенсивных осадков продвинется на восток и захватит центральные районы, местами не исключены грозы. В воскресенье, 25 апреля, облачная дождливая погода охватит всю область, аналогичная ситуация сохранится и в понедельник, 26 апреля.

Синоптики прогнозируют, что в центральных районах области осадки будут сильными — более 15 мм за 12 часов. Вращаясь на месте, Североатлантический циклон начнет заполняться холодным воздухом, поэтому не исключено, что временами осадки начнут переходить в мокрый снег. По ночам температура будет опускаться до ноля, днем в воскресенье и понедельник будет всего лишь +6,+11 градусов. 

В УМЧС по Вологодской области считают, что обильные осадки могут привести к повышению на 20-50 сантиметров в сутки уровней воды на реках западных и центральных районов области. Существует вероятность выхода воды рек Вологда, Тошня, Лежа, Комела и их притоков на пойму и затопление прибрежных территорий Вологодского и Грязовецкого районов. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

Тэги: погода

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