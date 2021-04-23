Упавшего на заброшенной стройке в Череповце мальчика вывели из медикаментозной комы

23.04.2021 [Общество]

В Череповце вывели из медикаментозной комы 13-летнего мальчика, получившего множественные переломы нижней и верхней челюстей в результате падения на заброшенной стройке. Ранее ему провел операцию челюстно-лицевой хирург из Москвы.

— Мальчик на этой неделе выведен из комы и переведен из реанимации в травматологическое отделение. Дышит он уже самостоятельно, но трахеостомическую трубку (она обеспечивает поступление воздуха в дыхательные пути. — Авт.) мы еще не убрали, — рассказала газете «Речь» главврач детской областной больницы № 2 Валентина Иванова. — Ребенок получает питание через зонд, уже пытается говорить. В целом его состояние можно оценить как средней тяжести, опасности для жизни нет.

Будут ли еще операции, станет ясно через месяц.

NewsVo сообщал, что 25 марта спасателям позвонил прохожий, который услышал стоны со стройки на перекрестке улицы Сталеваров и проспекта Победы в Череповце. Приехавшие на место специалисты увидели, что мальчик упал в подвал с перекрытий пятого этажа. Его подняли и передали «скорой помощи». У ребенка перелом костей черепа, ушибы легкого и почек, перелом челюсти. Мальчик был введен в медикаментозную кому. По факту травмирования ребенка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью). Выяснилось, что на объект вместе с приятелем пострадавший проник через отверстие в заборе. 

Тэги: пострадал ребенок, травмы

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