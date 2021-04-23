В Верховажье мужчина залез в образовательный центр и украл 2,5 тысячи рублей

В селе Верховажье Верховажского района полицейские раскрыли кражу 2,5 тысяч рублей из центра дополнительного образования. Об инциденте сообщила директор организации. Она пояснила, что деньги лежали в папке на её столе.

Личность подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель. Как пояснили корреспонденту newsVO в пресс-службе областного УМВД РФ, поздним вечером он сорвал замок с двери учреждения, проник внутрь и похитил деньги.

Мужчину задержали, он сознался в содеянном и пояснил, что пошёл на кражу из-за трудной жизненной ситуации. Деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.