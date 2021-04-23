Бесплатные уроки плавания начнутся для второклассников Вологды в новом учебном году

Учеников вторых классов Вологды будут бесплатно обучать плаванию в новом учебном году. Об этом заявил мэр Вологды Сергей Воропанов во время форума Вологодского городского отделения партии «Единая Россия», сообщает вологда.рф.

– Вы знаете, что у нас есть третий урок физкультуры в школах, который ввели несколько лет назад, и мы предлагаем использовать его для бесплатного посещения бассейнов. Инициатива касается второклассников, большинство из них учится во вторую смену. Поэтому в первой половине дня вместе с учителями дети смогут посещать бассейн, - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сообщается, что курс занятий рассчитан на 15 недель. С 1 сентября 4769 второклашек Вологды смогут бесплатно ходить в бассейн раз в неделю вместо третьего урока физкультуры.

Сотрудники Управления образования и Управлении физической культуры и массового спорта уже составили сводную таблицу, в которой указаны все второклассники города в учебном году 2021-2022 в привязке к близлежащим к школе бассейнам. В проекте будут задействованы городские, областные и частные бассейны.

Проект будет финансироваться из бюджета Вологды.

