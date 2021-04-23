Уборщица из Вологды отправила мошенникам больше 720 тысяч рублей

52-летняя уборщица из Вологды стала жертвой мошенников. Злоумышленники, звонившие ей под видом работников службы безопасности банка, убедили женщину снять сбережения — около 150 тысяч рублей — и перевести их на указанные ими номера телефонов, чтобы отменить некую «несанкционированную операцию».

«Затем мошенники отправили женщину в один из банков и дали инструкции для оформления кредита. Полученные средства жительница областного центра также отправила на несколько абонентских номеров. Кроме того, вологжанка сообщила звонившим и данные только что полученной кредитной карты. Общий ущерб составил более 720 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали четыре заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 750 тысяч рублей.