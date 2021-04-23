Педагогам колледжей и техникумов установят выплаты за классное руководство

Идею установить выплаты за классное руководство педагогам средних специальных учебных заведений озвучил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко в ходе конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России в ноябре прошлого года, сообщает пресс-служба ЗСО.
– Законодательное Собрание Вологодской области выступило инициатором обращения к Председателю Правительства Российской Федерации Михаила Мишустину по вопросу выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогам колледжей и техникумов. Ранее решением Президента такая выплата была назначена для учителей школ, но классные руководители есть и в других учебных заведениях. Они не только занимаются воспитательной работой, но и помогают выпускникам колледжей и техникумов по окончании обучения. Безусловно, они также заслуживают вознаграждения за свой труд, - отметил Андрей Луценко.
21 апреля в Послании Федеральному Собранию РФ Президент Владимир Путин предложил восстановить справедливость и назначить выплаты за классное руководство педагогам колледжей и техникумов.
– С прошлого года классные руководители получают ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и, уверен, справедливое решение. Помню, как в прошлом году, в прошлый раз мы на этот счёт вели дискуссии. Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату – пять тысяч рублей, для кураторов учебных групп техникумов и колледжей, - заявил Владимир Путин.