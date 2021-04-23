Фирму, незаконно изменившую помещения в центре Вологды, обязали вернуть им первоначальный вид

23.04.2021 [Общество]
Фирму, незаконно изменившую помещения в центре Вологды, обязали вернуть им первоначальный вид

Суд обязал ООО «Респект-недвижимость» к 21 июня привести в первоначальный вид помещения на первом этаже дома № 38 по улице Зосимовской, перепланировка которых была выполнена незаконно. Сейчас по этому адресу размещается пункт выдачи OZON и магазин с сухофруктами.

— Жилищная инспекция при проверке обращения жителей названного дома установила, что собственник нежилых помещений на 1 этаже здания (ООО «Респект-недвижимость») самовольно произвел перепланировку: увеличил крыльцо со стороны улицы Козленской, организовал дополнительный вход в помещения вместо окна сделал входную дверь с крыльцом, расширил до пола размеры нескольких окон, устроил дополнительный санузел, перекрыл дверные проемы, убрал перегородку между помещениями, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 

Ведомство дважды выносило собственнику предписания об устранении нарушений, однако они не были исполнены. За это фирма уже была оштрафована на 5 тысяч рублей. В итоге администрация Вологды обратилась в суд с иском о возложении на общество обязанности о приведении нежилых помещений в первоначальное состояние. 

Представители фирмы с требованиями не согласились, заявив, что переустройство временное, не носило характер капитальных изменений, внешний вид здания не испорчен, его устойчивость не нарушена, не изменено расположение инженерных коммуникаций, не уменьшена общая площадь помещений. Тем не менее, решением от 26 января этого года Арбитражный суд удовлетворил требования городской администрации. 

— ООО «Респект-недвижимость» не представило доказательства, подтверждающие соблюдение при произведенной перепланировке существующих требований, получение необходимых согласований, в том числе согласия собственников помещений многоквартирного жилого дома на перепланировку помещения с использованием общего имущества дома, — отмечают в пресс-службе судов Вологодской области. 

Компания попробовала оспорить решение в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде, однако 21 апреля оно устояло. Теперь организация должна будет привести помещения в первоначальный вид в двухмесячный срок, то есть не позднее 21 июня. 

Фото областной пресс-службы судов

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