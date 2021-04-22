Житель Вологодского района арестован по подозрению в убийстве отца

В поселке Макарово Вологодского района вечером 19 апреля произошло убийство. Взрослый сын нанес ножевое ранение отцу, от которого 55-летний мужчина скончался по дороге в больницу.

По версии следствия, оба мужчины давно уже не ладили, в тот вечер они оба были пьяны. Отец стал ругать сына за его образ жизни и пьянство.

— Подозреваемый в ходе конфликта вооружился ножом и нанес один удар родственнику в область живота. После этого сам вызвал скорую медицинскую помощь, но при доставлении в больницу от полученного ножевого ранения пострадавший скончался в автомашине медиков, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По ходатайству следователя суд отправил подозреваемого в убийстве под арест. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии устанавливаются.