В Вологде на улице Ильюшина водитель внедорожника разъезжал по тротуару

22.04.2021 [Происшествия]
В Вологде на улице Ильюшина водитель внедорожника разъезжал по тротуару

22 апреля на улице Ильюшина возле дома № 4 заметили внедорожник «Тойота Ленд Крузер» с номером «001». Его водитель разъезжал по тротуару, чудом обошлось без пострадавших пешеходов. 

Об инциденте сообщает портал «Город Во», в редакцию которого обратился вологжанин, едва не попавший под колеса иномарки. Как рассказал мужчина, внедорожник заехал на тротуар, из машины вышла женщина-пассажирка и отправилась в отделение банка. Когда она вернулась в салон, водитель, вместо того, чтобы сдаться назад, продолжил движение по пешеходной зоне, сигналя нерасторопным вологжанам, которые не успевали уступить ему дорогу. 

«Поравнявшись со мной, водитель начал сигналить, потребовал уступить ему путь. На замечание, что он движется по тротуару, автомобилист посоветовал обратиться со всеми жалобами и претензиями к правительству», — рассказал мужчина-пешеход.

Пассажирка «Тойоты» тоже начала спорить с пешеходом, сообщив, что за рулем джипа находится инвалид, и ему позволено парковаться в любом месте, чтобы быстрее добраться до медучреждений. При этом, как отмечают очевидцы, водитель во время остановки машины вообще не выходил на улицу, а на самом внедорожнике не было знака, что за рулем человек с ограниченными возможностями здоровья. 

Судя по базам, машина автохама новая, у него «блатной» номер с цифрами 001. Была приобретена в 2021 году. Стоимость такого "Ленд Крузера" в автосалоне, в зависимости от комплектации, составляет от 3 до 5 миллионов рублей.

Пешеход, которого чуть не сбили на тротуаре, обратился в ГИБДД, куда предоставил видео и фотоотчет нарушения правил дорожного движения.

 

Тэги: автомобилисты, пассажиры, пешеходы, ГИБДД

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