В Череповце из-за ошибки частной фирмы без электричества остался микрорайон

Днем 22 апреля из-за компании, которая ремонтировала ограждение у парка Культуры и отдыха в Череповце и повредила кабель, без электричества остался Индустриальный микрорайон. Были отключены и светофоры.

МУП «Электросеть» начало восстанавливать электроснабжение, часть домов почти сразу удалось перевести на резервную линию. К 16.14 мск свет в дома Индустриального вернулся, за исключением коттеджей на Красном переулке.

Компании могут предъявить штрафные санкции — все зависит от того, какие последствия повлекло отключение. Немаловажно и то, согласовывала компания свои работы с «Электросетью» и департаментом жилищно-коммунального хозяйства или нет, пояснила руководитель муниципального предприятия Юлия Бочкарева порталу Gorodche.ru.