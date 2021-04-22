Два человека пострадали при пожаре на фанерном комбинате в Великоустюгском районе

На предприятии по производству фанеры НАО «Свеза Новатор» в Великоустюгском районе 21 апреля произошло возгорание.

— Оно было локализовано в короткие сроки благодаря быстрому реагированию пожарной службы, которая находится на территории «Свезы». В результате инцидента незначительные травмы получили два человека, им была оперативно оказана медицинская помощь, — сообщает пресс-служба «Свезы».

Пожар не представлял угрозы жизни для сотрудников комбината и жителей расположенных рядом домов, отмечают в компании.

Причины возгорания устанавливаются сотрудниками предприятия. Более детальная информация будет представлена после завершения расследования.