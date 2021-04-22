У памятника архитектуры на улице Ленинградской в Вологде разбирают колонны

22 апреля в редакцию NewsVo прислали фотографию разобранных колонн дома №28 по улице Ленинградской в Вологде. Это дом Волкова, памятник архитектуры XIX века.

В Комитете по охране объектов культурного наследия Вологодской области корреспонденту NewsVo сообщили, что на проведение работ по данному адресу выдано разрешение, однако сегодня специалисты выйдут на объект и проверят, все ли там делается по закону.

Дворянский особняк, построенный в XIX веке, является памятником архитектуры федерального значения. Носит имя последнего дореволюционного владельца — купца Николая Волкова. Его первым владельцем считается артиллерии поручик Василий Баграков. Затем одноэтажное каменное строение принадлежало семье Штольценвальдов. С 1924 по 1955 годы в здании располагалась больница, а затем до 1972 года он вновь являлся жилым. В 1973 году после капитального ремонта в памятнике архитектуры находится музыкальная школа.

Ранее NewsVo сообщал, что на объекте проводятся противоаварийные мероприятия, госконтракт выиграло ООО «Реставрация».