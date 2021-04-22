Коржик, Компот и Карамелька: в ботаническом саду Вологды выбрали имена для детенышей енотов

В Ботаническом саду Вологды выбрали имена для появившихся на свет в марте детенышей енотов Петровича и Клеопатры. Малышей назвали Коржик, Компот и Карамелька, сообщает портал «Город Во».

Сейчас в "Ботанике" также выбирают имена для детенышей камерунской козы Айны - у нее появились на свет два козлика и одна козочка. Айна – карликовая камерунская коза, уже не раз давала потомство в Вологде. В 2018 году Айна, внезапно проявив экстрасенсорные способности, даже становилась предсказательницей матчей чемпионата мира по футболу.