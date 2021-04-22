Суд отправил под арест вологодского водителя, который был настолько пьян, что вывалился из авто

В Вологодском районе суд привлёк 37-летнего жителя посёлка Федотово к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование.

Вечером 18 апреля сотрудники ГИБДД остановили мужчину, управлявшего автомобилем ВАЗ-210930, не имея водительского удостоверения. У водителя имелись признаки опьянения, но он отказался пройти медосвидетельствование.

«Как следует из объяснений одного из свидетелей, водитель был настолько пьян, что при попытке выйти из машины просто выпал из нее», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде привлекаемый признал вину. Ему назначено наказание в виде десяти суток ареста. Постановление может быть обжаловано.