В Череповце ищут свидетелей нападения собаки на девочку

В Череповце следователи после сообщений в СМИ начали проверку по факту нападения собаки на девочку. Инцидент произошел вечером 18 апреля во дворе дома №7 по улице Бардина. Крупная собака, находившаяся там без хозяина, напала на 10-летнюю девочку и покусала ее, причинив множественные травмы.

Поскольку регулирование деятельности по обращению с животными без владельцев относится к компетенции органов местного самоуправления, для установления всех обстоятельств происшествия возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

— Всех, кому что-либо известно о подробностях произошедшего, а также граждан, пришедших в тот момент на помощь ребенку, следователи просят обратиться в следственный отдел по г. Череповец СУ СК России по Вологодской области (ул.Гагарина, д. 22, тел. 8 (82-02) 50-75-83, 57-61-04) или в ближайший отдел полиции для уточнения обстоятельств происшествия, породы нападавшей собаки, данных о свободном выгуле похожих псов в районе или бездомных животных, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что 17 апреля днем в селе Сафарово в Башкирии ребенок погиб после нападения собак. Четырехлетний мальчик катался на велосипеде по улице Школьной, когда на него набросилась стая бездомных животных.