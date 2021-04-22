В Вологде детский батут поставили под высоковольтной ЛЭП

Предприниматель в Вологде решил установить детский батут прямо под высоковольтной ЛЭП.

— Наши специалисты немедленно выехали на место и остановили монтаж аттракциона. Он оказался настолько высоким, что до провода оставалось буквально 1,5 метра — такое расстояние очень опасно! — сообщает компания «Россети Северо-Запад» в своей группе в соцсети.

Судя по фото, батут был установлен на улице Северной

Батут в итоге убрали, его владельцу вынесли предупреждение.

Энергетики отмечают, что ежегодно в мире от электротравм гибнут до 30 тысяч человек. Чаще всего это происходит из-за несоблюдения правил и техники безопасности.