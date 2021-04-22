В Верховажском районе задержали водителя с поддельными водительскими правами

В Верховажском районе полицейские задержали 18-летнего водителя автомобиля ВАЗ с поддельными водительскими правами.

«При проверке по базам данных полицейский обнаружил, что данные о водителе совпадают с данными совершенного другого человека. Госавтоинспекторы изъяли документ и отправили на экспертизу. Исследование показало, что предъявленное водительское удостоверение является поддельным», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанный — житель деревни Шелота — признался, что заказал права в интернете. У него попросили только фотографию и доставили поддельные документы почтой.

По факту приобретения и использования поддельного удостоверения возбуждено уголовное дело. На молодого человека также составили протокол за вождение без прав. Ему грозит до года лишения свободы и штраф до 15 тысяч рублей.