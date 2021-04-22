Вологжанин получил восемь лет колонии за то, что связал и до смерти избил соседа по общежитию

В Вологде суд огласил приговор 58-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего.

Как установлено судом, в период с 31 декабря 2019 года по 3 января 2020 года, подсудимый поссорился с 24-летним соседом по общежитию, который жаловался на расставание с девушкой. Между ними произошла драка, в ходе которой обвиняемый связал пострадавшему руки кабелем и избил.

На допросе подсудимый показал, что был зол на погибшего из-за его жалоб и спровоцированной драки.

«Он не менее двух раз в указанный период связывал проводом руки потерпевшего, пытаясь его успокоить, но при этом наносил ему многочисленные удары по всему телу. Он лег на диван и уснул, а, проснувшись утром 03.01.2020, мужчина обнаружил, что молодой человек больше не подает признаков жизни», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. С него также взыскали миллион рублей возмещения морального вреда в пользу матери погибшего.