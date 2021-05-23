Яркий гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: два знака увидят неожиданные возможности и решат проблемы

На этой неделе ваше поведение во многом будет зависеть от того, как будут развиваться события. Представители некоторых знаков гороскопа будут наделены запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если случится что-то непредвиденное, многие покажут гораздо больше того, на что они обычно способны.

ОВЕН (21.03-20.04)

Звезды напоминают, что пора раскрасить унылые будни. Преодолев свою инертность, вы не пожалеете – у вас будет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Следует помнить о том, что хороший день не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Сейчас самое время вспомнить, что когда-то нас называли страной советов, и в этом была наша тайная победная стратегия. Сейчас вам может не хватить опыта или знаний для решения каких-то жизненно важных вопросов. Единственный правильный путь – советоваться с профессионалами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

На этой неделе у вас появится шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах, к которым вы не могли подступиться, или о неожиданных событиях, которые вы сможете направить в нужное ему русло. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой опасности.

РАК (22.06-22.07)

Наступает период важных новостей и судьбоносных известий. Стоит внимательно прислушиваться ко всему, что говорят окружающие, особенно если это касается руководства и конкурентов. Судьба сама подскажет вам нужный ответ.

ЛЕВ (23.07-23.08)

На этой неделе вы склонны к унынию и пессимизму. Но лучше вызывать чувство зависти, чем чувство жалости, поэтому возьмите себя в руки, и покажите, кто здесь хозяин – удача любит смелых. Стоит встряхнуться и перестать хандрить, как перед вами откроются лучезарные перспективы.

ДЕВА (24.08-22.09)

Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды советуют вам меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что вас окружает. Проявив организованность, вы не дадите шансов нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Не исключена вероятность того, что ваши отношения подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. Но помните: какие-то вещи можно сказать человеку прямо в лицо только при условии, что больше вы никогда не увидитесь.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Дела у вас обещают складываться удачно даже без особенных усилий с вашей стороны Это один из периодов, когда желания будут совпадать с вашими возможностями. Не исключено, что судьба порадует вас приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Звезды советуют заняться финансами. Сейчас вы наделены логичностью и внимательностью, благодаря чему для вас не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Практически любые ваши планы и действия, связанные с деньгами, обещают оказаться успешными.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Сейчас вы можете демонстрировать упрямство: вас практически невозможно сбить с толку или переубедить. Но в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, вы способны горы свернуть. Главное – направить энергию в мирное русло.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Не исключено, что на этой неделе вы сделаете важное открытие если и не мирового масштаба, то как минимум способное перевернуть вашу жизнь. И вот здесь следует быть осторожным, потому что не всегда переворачивать жизнь – это хорошо.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Залог вашего успеха сейчас – спокойствие и неторопливость. Помните, что генералы не бегают: в мирное время это вызывает смех, а в военное – панику. Потому будьте сдержанны – и фортуна сама повернется к вам лицом.