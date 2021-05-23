Яркий гороскоп на неделю с 24 по 30 мая: два знака увидят неожиданные возможности и решат проблемы

23.05.2021 [Общество]

На этой неделе ваше поведение во многом будет зависеть от того, как будут развиваться события. Представители некоторых знаков гороскопа будут наделены запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если случится что-то непредвиденное, многие покажут гораздо больше того, на что они обычно способны.

 

ОВЕН (21.03-20.04)

Звезды напоминают, что пора раскрасить унылые будни. Преодолев свою инертность, вы не пожалеете – у вас будет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Следует помнить о том, что хороший день не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Сейчас самое время вспомнить, что когда-то нас называли страной советов, и в этом была наша тайная победная стратегия. Сейчас вам может не хватить опыта или знаний для решения каких-то жизненно важных вопросов. Единственный правильный путь – советоваться с профессионалами.

 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

На этой неделе у вас появится шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах, к которым вы не могли подступиться, или о неожиданных событиях, которые вы сможете направить в нужное ему русло. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой опасности.

 

РАК (22.06-22.07)

Наступает период важных новостей и судьбоносных известий. Стоит внимательно прислушиваться ко всему, что говорят окружающие, особенно если это касается руководства и конкурентов. Судьба сама подскажет вам нужный ответ.

 

ЛЕВ (23.07-23.08)

На этой неделе вы склонны к унынию и пессимизму. Но лучше вызывать чувство зависти, чем чувство жалости, поэтому возьмите себя в руки, и покажите, кто здесь хозяин – удача любит смелых. Стоит встряхнуться и перестать хандрить, как перед вами откроются лучезарные перспективы.

 

ДЕВА (24.08-22.09)

Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды советуют вам меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что вас окружает. Проявив организованность, вы не дадите шансов нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.

 

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Не исключена вероятность того, что ваши отношения подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. Но помните: какие-то вещи можно сказать человеку прямо в лицо только при условии, что больше вы никогда не увидитесь.

 

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Дела у вас обещают складываться удачно даже без особенных усилий с вашей стороны Это один из периодов, когда желания будут совпадать с вашими возможностями. Не исключено, что судьба порадует вас приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами.

 

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Звезды советуют заняться финансами. Сейчас вы наделены логичностью и внимательностью, благодаря чему для вас не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Практически любые ваши планы и действия, связанные с деньгами, обещают оказаться успешными.

 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Сейчас вы можете демонстрировать упрямство: вас практически невозможно сбить с толку или переубедить. Но в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, вы способны горы свернуть. Главное – направить энергию в мирное русло.

 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Не исключено, что на этой неделе вы сделаете важное открытие если и не мирового масштаба, то как минимум способное перевернуть вашу жизнь. И вот здесь следует быть осторожным, потому что не всегда переворачивать жизнь – это хорошо.

 

РЫБЫ (20.02-20.03)

Залог вашего успеха сейчас – спокойствие и неторопливость. Помните, что генералы не бегают: в мирное время это вызывает смех, а в военное – панику. Потому будьте сдержанны – и фортуна сама повернется к вам лицом.

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